Stor brand i fabrik udviklede giftig røg

Tirsdag aften kl. 20.28 fortæller Rigspolitiet til TV2 ØSTJYLLAND, at branden er under kontrol, og at den ikke længere udvikler sundhedsskadelig røg.

Den varsling, der tidligere blev udsendt, er derfor afblæst.

Brandvæsenet melder, at der ikke er nogen tilskadekommende.

Udsendte beredskabsmeddelelse

I en beredskabsmeddelelse fra Rigspolitiet blev det tidligere meddelt, at beboere øst for Østergårdsvej i Galten og vest for Frøkjærvej i Skovby skulle gå inden døre.

Hvis man føler ubehag som følge af branden, skal man kontakte søge egen læge eller alternativt lægevagten.