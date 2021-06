Stor bekymring i landsby: Ida frygter, at toget forsvinder

Frygter færre togtider

Også formanden for Ry Borgerforening ærgrer sig over udsigten til det nye projekt. Han frygter, at flere af de rejsende, som i dag tager toget fra Silkeborg til Aarhus gennem Ry, vil vælge den nye jernbane via Galten.

- Det får jo den betydning, at trafikken fra Silkeborg og gennem Ry og Skanderborg til Aarhus får betydeligt mindre kundegrundlag, siger Leif Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Lige nu har vi halvtimesdrift. Det tror jeg ikke, vi skal regne med at fortsætte med, siger han.