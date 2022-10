Stjålet GLS-varevogn kører galt under biljagt

En GLS-varevogn tilkaldte sig torsdag aften en patruljes opmærksomhed, da den viste sig at være stjålet.

Men føreren ønskede ikke at standse, og politiet måtte derfor sætte efter, fortæller Ulla Kaspersen, kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor biljagten begyndte, men den sluttede på Vroldvej i Skanderborg, hvor flugtbilisten kørte op i en forankørende bil for derefter at køre sammen med en modsatkørende bilist.

En fører i en af de ramte biler kom lettere til skade under sammenstødet, oplyser kommunikationschefen.

Den 28-årige gerningsmand blev efterfølgende anholdt.