Sprøjtegift i vandhanen: Østjyllands drikkevand er under pres

Hun var tirsdag i Skanderborg for at besøge et af de områder, hvor drikkevandet dannes. Her mødtes hun blandt andet med partifællen, Claus Leick, der er formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg. Han mener, at initiativet er nødvendigt for at sikre fremtidens drikkevand.

- Vi er nødt til at have nogle beskyttede områder, hvor vi kan sige, at her dyrker vi det rene vand. Det er sådan set det, det handler om. At sikre, at vores børn og børnebørn også har rent drikkevand. Det haster, og det ansvar er vi nødt til at tage på os, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtidens drikkevand

Opgørelsen fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at det står værst til i Silkeborg blandt de østjyske kommuner. Her er der fundet sprøjtegift i næsten halvdelen af kommunens drikkevandsboringer. I Odder er tallet modsat kun 19 procent.