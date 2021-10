Spildevandssag: Løsning ligger flere år ude i fremtiden

Erkender efterslæb

- Skanderborg Kommune har ligesom mange andre kommuner en udfordring med at få spildevandsudledninger lovliggjort. Det ændrer ikke ved, at det er både ærgerligt og beklageligt, at vi har et efterslæb, lyder det fra chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune Jonas Kroustrup i pressemeddelelsen.



Han forklarer blandt andet efterslæbet med, at godkendelse af spildevandsudledningerne er blevet en mere omfattende og kompleks opgave end tidligere, hvor det var tilstrækkeligt at beskrive udledningerne i Spildevandsplanen.

Kan tage flere år

Det er tilsyneladende ikke bare lige til at få styr på tilladelserne. Det tager tid at få overblik over, hvor tilladelserne mangler, fortæller Per Grønvald.

- Vi arbejder løbende med det og er meget ydmyg over for opgaven, men der er mange ting, som skal tages hensyn til. Vi skal ansøge, sagsbehandlingen hos kommunen tager tid og vi skal have bedre data fra overløbene, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge pressemeddelelsen fremgår det, at der kan gå flere år, inden man er i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledningerne.

- Allerede næste år har vi forventeligt formalia på plads for 40 pct. af udledningerne. Et forsigtig bud er, at vi er helt i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledninger i 2025, siger Jonas Kroustrup.