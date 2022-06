Sølund Musik-Festival: Frida, Camilla og Morten ser deres største idol

- Jeg glæder mig helt vildt til at hygge med vennerne og spise god mad, siger 24-årige Morten Hansen.



- Jeg elsker at feste, siger 23-årige Camilla Thomsen.



Samlingspunkt

De tre venner bor sammen i et bofællesskab i Skanderborg. De er taget på Sølund Festival sammen med de fleste andre beboere og deres pædagoger.

- De er vant til at komme her og kender mange mennesker, de har mødt på kryds og tværs i deres liv. Det er sådan et årligt samlingspunkt, siger Helle Guldborg, der er socialpædagog hos Skanderborg Fællesskaberne, til TV2 ØSTJYLLAND.