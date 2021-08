Snydt for støtte: Byrådsmedlem vil kulegrave børnehavesag

Sagen om underbetaling af støtte til private børnehaver bliver nu taget op i Skanderborg Kommune.

Det garanterer Bent Jacobsen (V), der vil sætte sagen på dagsordenen i økonomiudvalget.

- Jeg håber at blive langt klogere på, hvad der er gået galt her, hvorfor det ikke er stoppet i revisionen, og hvad vi kan gøre for, at sådan noget aldrig sker igen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at en række private børnehaver i Skanderborg Kommune er gået glip af knap to millioner kroner i støtte fra kommunen.

En regnefejl betød, at private vuggestuer har fået for meget, mens private børnehaver har fået for lidt.

Leder af Naturbørnehaven Bakkely i Gram, Evy Rye, fandt fejlen, da hun satte sig ned og regnede på, hvad hendes institution burde få. Og nu, da fejlen er kommet ud i det fri, skal der rettes op på det, lyder det fra byrådsmedlem Bent Jacobsen.

- Det er et stort beløb - eksempelvis til Bakkely, der skulle have haft 365.000 kroner ekstra over godt og vel to et halvt år. Det er rigtig mange penge for en lille institution, som kun har 30 børn, siger han.

- Jeg er sikker på, at de (personalet, der stået for tildelingen af støtten, red.) har gjort sig umage, men der er altså sneget sig en fejl ind.

Så der kommer ikke flere sager?

- Det tør jeg ikke… Altså, hvor der er mennesker, bliver der lavet fejl, og det er der også gjort her. Men det er klart, at vi i økonomiudvalget skal finde ud af, hvad der skal ske her, siger han.

Hverken forvaltningen i Skanderborg Kommune eller borgmester Frands Fischer har ønsket at udtale sig om sagen.

VIDEO: Se indslaget om regnefejlen her