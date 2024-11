Smukfest ikke udsolgt endnu

Den digitale billetluge til næste års udgave af Smukfest blev åbnet klokken 10.

Tusindsvis af festivalsgæster sad klar til at skaffe et adgangsgivende armbånd til under trækronerne i Skanderborg, men klokken 13.30 var endnu 10 procent af partoutbilletterne stadig til at købe.

- For os er det vildt, at vi har så flot et salg allerede nu, siger kommunikationschef for Smukfest, Trine Bang.