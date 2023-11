Smadrede rude i tog og hoppede ud

Fredag aften blev en passager på et tog mellem Horsens og Skanderborg så hidsig, at han forsøgte at tiltvinge sig adgang til toget førerrum og lokomotivfører.

- Lokomotivføreren standser toget og får det listet ind på Skanderborg Station, men den pågældende person knuser en rude og springer ud på banelegemet for at stikke af, fortæller vagtchef John Skjødt, Sydøstjyllands Politi.

Det lykkedes dog politiet at anholde manden. Der er tale om en 27-årig mand fra Juelsminde.