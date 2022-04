SF foreslår låneordning for klemte boligejere med naturgasfyr

Det vil ikke være første gang, at politikerne giver en håndsrækning til danskerne efter gaspriserne er steget. Tidligere på året blev det besluttet, at der skulle gives et tilskud til gasregningen med en varmecheck.

Skal selv betale

For Per Hedegaard vil ændringen fra gasfyr til fjernvarme betyde, at han selv skal betale for de rør, der skal gå fra fortovet og ind til huset. Til stor ærgrelse for husejeren.

- Det ville være sure penge at bruge her og nu, vurderer han.