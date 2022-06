Se videoen: Kærlighed i luften på Sølund

'Danmarks kærligste festival'

Han mener, at der hersker en særlig kærlig på Sølund Musik-Festival, der også er med til at skille den ud fra andre festivaler.

- Vi har eksisteret i 35 år. Vi er af beredskabet blevet beordret til at fordoble politistyrken for at kunne klare sikkerheden til 3 gange 10.000 gæster på tre dage. Så vi er udvidet fra én til to politibetjente. Der er ikke skrevet en politirapport i 35 år. Det er Danmarks kærligste festival.



Sølund Musik-Festival varer til og med torsdag og byder blandt andet på musik fra Gnags, Magtens Korridorer, Kato, Jacob Dinesen, Jada, Lis Sørensen og D-A-D.