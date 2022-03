Sad du også i kø fredag? Derfor tog oprydningen næsten 12 timer

Normalt kan der være ryddet op efter et uheld med personbiler efter ganske kort tid. Men lastbilsulykker er noget af det, der tager allermest tid at rydde op efter, fortæller den vagthavende.

- Det er lastvogne, der vælter, der er noget af det mest problematiske. Især hvis det er en tankvogn, hvor det er noget med brandfarlige væsker. De kan spærre en vej i flere dage, siger Brit Niesen.

Ramte ingen ved et held

Lastbilen kom kørende i nordgående retning, men man formoder, at et punkteret dæk fik den til at køre ind i autoværnet og derefter ende på siden tværs over de sydgående spor.