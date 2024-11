Barsel eller brandmand? Rigide regler skal ændres

Barselsreglerne skal til eftersyn. Det mener erhvervsorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder. Baggrunden er historien om Kristoffer Ankerstjerne Lybecker, som både er selvstændig i egen virksomhed, deltidsbrandmand og skal bruge sin øremærkede barsel.

Jeg synes, det er tragikomisk, for der er ingen, der vinder på det her Kristoffer Ankerstjerne Lybecker, Selvstændig og deltidsbrandmand

Men ifølge Udbetaling Danmark tillader reglerne i dag ikke, at han kan videregive sin barsel til sin kone og samtidig blive kaldt ud som deltidsbrandmand, hvor han bliver timelønnet. Timelønnen gør nemlig, at han også får status af lønmodtager, selvom han er selvstændig. - Jeg synes, det er tragikomisk, for der er ingen, der vinder på det her. Så jeg står med en følelse af, at det bare er helt igennem åndsvage regler, siger Kristoffer Ankerstjerne Lybecker.

Man bør politisk være klar til at ændre reglerne, så man sikrer, de rammer, som de skal Kasper Munk Rasmussen, Branche- og uddannelseschef

Og SMVdanmark giver ham ret. - Vi foreslår konkret, at man ændrer reglerne, så kravet bare er, at den primære indkomst skal være fra selvstændig virksomhed – og ikke at man slet ikke må have anden indkomst, som reglerne er i dag, siger Kasper Munk Rasmussen, Branche- og uddannelseschef. Organisationen har derfor rakt ud til Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen. - Vi synes, at det er god forvaltningsskik, at man, efter en lov har været gældende i en periode, går tilbage og ser, om den har haft den forventede og ønskede effekt, mener han.

Forsøgt at fritage frivillige og deltidsbrandmænd 1. februar 2021 besluttede Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance at lempe reglerne for deltidsansatte og frivillige brandmænd, så deres rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver modregnet i offentlige ydelser som eksempelvis ledighedsydelse.

Arbejdsindtægter (lønnede timer) som deltidsansat brandmand vil fortsat medføre fradrag, ligesom det gælder efter dagpenge- og efterlønsreglerne.

Det betyder meget kort, at tidligere ville man miste det fulde dagpenge eller barselsdagpenge-beløb, hvis man arbejdes som deltidsbrandmand og modtog timeløn. Noget, der så ikke økonomisk kunne svare sig, da timerne som deltidsbrand ikke stod mål med beløbet fra dagpenge. Med de nye regler bliver brandmandstimerne i stedet modregnet, så personer stadig modtager den samme indtægt.

Disse regler kan dog ikke bruges, hvis man som Kristoffer Anderstjerne Lybecker er selvstændig og vil videregive sin barsel. Kilde: Beskæftigelsesministeriet arrow-down

Tiltrængt eftersyn Ifølge SMVdanmark er det ikke første gang, de har efterlyst en justering af barselsreglerne fra 2021. - Man bør politisk være klar til at ændre reglerne, så man sikrer, de rammer, som de skal, mener Kasper Munk Rasmussen. Måske opråbet ser ud til at blive hørt blandt Folketingets beskæftigelsesordførere, som var åbne for et eftersyn, da TV2 Østjylland var i kontakt med to af dem.

Det her er en af de ting, vi skal have med i bunken, når vi igen skal kigge på lovgivningen Jens Joel, beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet

- Jeg mener, det her hører ind under de ting, der simpelthen skal kunne findes ud af her på Christiansborg. Derfor har jeg også tænkt mig netop at løfte hans sag, siger Nick Zimmermann, Beskæftigelsesordfører, Dansk Folkeparti. Hos regeringspartiet Socialdemokratiet vil man ikke sætte en dato, men er enig i, at nye regler skal have et eftersyn. - Når vi har lavet en stor, ny lovgivning på barselsområdet, så vil der også opstå forskellige grænsetilfælde. Det her er et eksempel på en af de ting, vi skal have med i bunken, når vi igen skal kigge på lovgivningen, siger Jens Joel, Beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet.

Ukendt antal kan blive ramt Ifølge Dansk Erhverv er der knap 200.000 selvstændige erhvervsdrivende i Danmark.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Danmark Statistik, der fortæller, at der endnu ikke findes en opgørelse over, hvor mange selvstændige der vælger at benytte sig af muligheden for at videregive deres øremærkede barsel.

Det er derfor ikke muligt at få tal på, hvor mange der kan eller kommer til at stå i samme situation som Kristoffer Anderstjerne Lybecker. arrow-down

Hos SMVdanmark er man sikker på, at det ikke politisk har været bevidst, at det rammer de selvstændige, derfor tror de på, at reglerne kan ændres.