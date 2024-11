Barsel eller brandmand? Regler tvinger Kristoffer til at stoppe

Der bliver læst bog, leget og tumlet i stuen i Hørning. I syv måneder har Cecilie Ankerstjerne Lybecker været på barsel med datteren Ellinor, og netop den barsel har sat familien i et stort dilemma. For om lidt skal den bruge den øremærkede 'fædrebarsel', men det kræver, at Kristoffer Anderstjerne Lybecker vinker farvel til en anden ting, han også holder meget af. - Det har været sindssygt frustrerende, fortæller han. Han er selvstændig, og ved siden af sit arbejde er han også deltidsbrandmand.

Det har enormt store konsekvenser, ikke kun for Kristoffers, men også for mit arbejdsliv. Cecilie Ankerstjerne Lybecker, mor til Ellinor

- Vi står i et dilemma, fordi vi skal vælge, om vores datter skal starte tidligere i vuggestue, eller jeg skal give afkald på min drøm om at hjælpe andre, siger han. Selvstændige erhvervsdrivende er normalt fritaget fra den øremærkede barsel, hvilket betyder, de kan videregive de ni ugers barsel, der ellers er øremærket, til partneren. Men selvom et flertal i Folketinget tilbage i 2021 gjorde det nemmere at arbejde som eksempelvis brandmand under barslen, kommer Kristoffer Anderstjerne Lybecker stadig i klemme, da han ender med to kasketter.

I min øjne er det simpelthen en ommer for at sige det på godt jysk Jan Lund Hammer, formand for Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation

Selvstændig-kasketten giver ham mulighed for at videregive sin øremærkede barsel, mens brandmandsjobbet også giver ham en lønmodtager-kasket, fordi han modtager timeløn på tilkaldervagter. Men det er alene med en status som selvstændig, man har ret til at videregive øremærket barsel, ellers ender han med ikke at få nogle penge under barslen. - Jeg synes, det er tragikomisk, for der er jo ikke nogen, der vinder på det her. Så jeg står med en følelse af, at det bare er helt igennem åndsvage regler, siger han.

Kristoffer Anderstjerne Lybecker i brandmandsdragten sammen med sin søn.

Det er formanden hos Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation, Jan Lund Hammer, enig i. - Jeg kan jo godt forstå, at de er noget frustreret over det. I mine øjne er det simpelthen en ommer for at sige det på godt jysk, siger han. Uvished og nye afgørelser Allerede inden datteren Ellinor blev født, havde Kristoffer Anderstjerne Lybecker undersøgt, om han kunne fortsætte som brandmand. I april fik han en mail fra Udbetaling Danmark, hvor det blev godkendt.

Vi kan lige præcis bemande mit vagthold. Så at jeg bare stopper, betyder bare, vi mangler endnu flere folk. Kristoffer Anderstjerne Lybecker, selvstændig og deltidsbrandmand

Så familien gik i den tro, at alt var perfekt. Men i august - godt fem måneder inde i barslen - har Udbetaling Danmark genbehandlet hans sag og afviser nu muligheden for både barsel og brandmand med den begrundelsen, at han ikke må være både selvstændig og lønmodtager, hvis han vil overdrage sin barsel. - Jeg synes, det er enormt ugennemsigtigt. Det er jo noget, som har enormt store konsekvenser, ikke kun for Kristoffers arbejdsliv, men sådan set også på mit, siger Cecilie Ankerstjerne Lybecker.

Forsøgt at fritage frivillige og deltidsbrandmænd 1. februar 2021 besluttede Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance at lempe reglerne for deltidsansatte og frivillige brandmænd, så deres rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver modregnet i offentlige ydelser som eksempelvis ledighedsydelse.

Arbejdsindtægter (lønnede timer) som deltidsansat brandmand vil fortsat medføre fradrag, ligesom det gælder efter dagpenge- og efterlønsreglerne.

Det betyder meget kort, at tidligere ville man miste det fulde dagpenge eller barselsdagpenge-beløb, hvis man arbejdes som deltidsbrandmand og modtog timeløn. Noget, der så ikke økonomisk kunne svare sig, da timerne som deltidsbrand ikke stod mål med beløbet fra dagpenge. Med de nye regler bliver brandmandstimerne i stedet modregnet, så personer stadig modtager den samme indtægt.

Disse regler kan dog ikke bruges, hvis man som Kristoffer Anderstjerne Lybecker er selvstændig og vil videregive sin barsel. Kilde: Beskæftigelsesministeriet arrow-down

Emnet har fyldt meget i det lille hjem, hvor ingen helt forstår de regler, de ser som rigide. - Det er enormt frustrerende at vide, at Kristoffer skal tage et valg mellem to ting, han er enormt glad for. Hans datter eller hans deltidsarbejde som brandmand, siger hans kone. Kunne du ikke bare stoppe som brandmand og så melde dig ind igen efter barslen? - Jo, men vi står jo og mangler brandmænd. Vi kan lige præcis bemande mit vagthold. Så hvis jeg stopper, betyder det bare, at vi mangler endnu flere folk, siger Kristoffer Anderstjerne Lybecker.

Det her er en af de ting, vi skal have med i bunken, når vi igen skal kigge på lovgivningen Jens Joel, beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet

Se på reglerne Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation mener, politikerne må skride ind. - De rette personer må jo sætte sig sammen, for det skal løses. Der er i forvejen kæmpe mangel på deltidsbrandfolk. Det hjælper sgu ikke at losse dem ud på den her måde, mener Jan Lund Hammer. På Christiansborg er politikerne heller ikke interesserede i, at brandmænd stopper, men alt ny lovgivning kan have børnesygdomme. - Når vi har lavet en stor, ny lovgivning på barselsområdet, så vil der også opstå forskellige grænsetilfælde. Det her er et eksempel på en af de ting, vi skal have med i bunken, når vi igen skal kigge på lovgivningen, siger Jens Joel, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

Ukendt antal kan blive ramt Ifølge Dansk Erhverv er der knap 200.000 selvstændige erhvervsdrivende i Danmark.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Danmark Statistik, der fortæller, at der endnu ikke findes en opgørelse over, hvor mange selvstændige der vælger at benytte sig af muligheden for at videregive deres øremærkede barsel.

Det er derfor ikke muligt at få tal på, hvor mange der kan eller kommer til at stå i samme situation som Kristoffer Anderstjerne Lybecker. arrow-down

Hos Dansk Folkeparti er man overrasket over, at Kristoffer Anderstjerne Lybecker er endt i den situation. - Jeg mener, det her hører ind under de ting, der simpelthen skal kunne findes ud af her på Christiansborg. Derfor har jeg også tænkt mig netop at løfte hans sag, siger Nick Zimmermann, beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Der er dog ingen af de to politikere, der kan sige, hvornår reglerne eventuelt bliver ændret. Kristoffer Anderstjerne Lybecker regner med at stoppe som brandmand fra december, så familien er sikker på, at de kan få den fulde barsel med deres datter Ellinor.