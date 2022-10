Regions planer om at skrotte busrute møder stor modstand

En snak om Virring - i Aarhus

Martin Ingemann Kristiansen bor også i Virring og er så frustreret og nedlæggelsen, at han har startet en underskriftsindsamling for at bevare ruterne.



- Hvis jeg skal være lidt firkantet, har man stort set fjernet al vores kollektive transport herude, og så inviterer man til dialog om, hvad vi forventer af fremtiden - ja, måske at der er noget kollektiv trafik, ikke? siger Martin Ingemann Kristiansen, der er medlem af Virring Borgerforening.

Mandag morgen stod en række regionsrådspolitikerne så klar til en snak i Aarhus Rutebilstation.

- Som udgangspunkt prøver vi jo nu at få tilpasset en køreplan, der økonomisk hænger sammen. Det, vi gør bagefter er at se, om der er nogler alternativer, og det er der jo altid , men det er svært, når man bliver afbrudt i det, man er vant til, siger formanden for udvalget for regional udvikling, Bent Graversen (V).



Regionen vurderer, at der vil mangle 60 millioner kroner i den offentlige transport i 2023, hvis sparekniven ikke findes frem. Det er ikke endeligt besluttet, hvilke ruter der skal skæres på.