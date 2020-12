Randers og Skanderborg giver første vaccinestik på årets sidste dag

- Det er en historisk dag, som markerer retningen mod lysere tider. Jeg glæder mig utroligt meget over, at vi nu er kommet hertil. For beboerne på plejecentrene og alle andre udsatte borgere i vores kommune medfører risikoen for smitte et stort afsavn i forhold til en normal hverdag, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune i en pressemeddelelse.