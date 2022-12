Populær kælkebakke lukket

Det er efterhånden sjældent det sner i Danmark, men når det gør, er vi hurtige til at finde kælken frem.

Men i Ry ved Skanderborg må man altså finde andre steder at drøne ned af bakkerne på, for på Randersvej er kommunen i gang med et større klimaprojekt, og så dur det ikke med børn og barnlige sjæle.

'Derfor bliver vi af sikkerhedsmæssige årsager desværre nødt til at sætte hegn op og lukke kælkebakken, da det er for farligt at kælke på skråningen ved Randersvej,' skriver kommunen i et Facebookopslag.

De henviser i stedet de lokale kælkere til bakken ved Haldursvej.

Og det er måske en meget god ide at få tjekket, hvor den nærmeste kælkebakke ligger inden weekenden. DMI fortæller, at der bliver temperaturer ned omkring frysepunktet i det meste af landet.

Fredag kan der komme sne- og sludbyger over den centrale del af landet.