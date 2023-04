Popikon bringer 00'erne til årets Smukfest

- Du kan næppe have slået dine folder på et dansegulv de sidste tyve år uden at være stødt på Christina Aguilera, skriver Smukfest på Instagram.

Christina Aguilera brød igennem med hittet "Genie in a Bottle" i 1999.

Det var på hendes debutalbum, hvor man også kan finde titler som "What a Girl Wants" og "Come On Over (All I Want Is You)".

Senere fulgte kæmpehits som "Beautiful", "Fighter" og "Ain't No Other Man".

Christina Aguilera har igennem årene solgt mere end 75 millioner albummer på verdensplan, og hun har udgivet ni albummer.