Politiker ombestemmer sig: Forældre lettede over at specialskole kan blive

Også fra Kresten Jessen lyder der glæde over udsigten til en politisk tilbagerulning.

- Det er jo altid med lidt forbehold, for jeg er før blevet skuffet, men som forælder rigtig glad over, at der langt om længe bliver lyttet til os. Det er dejligt, at hun lytter, og så ved jeg godt, at det er på grund af kommunalvalget, men det gør mig glad, siger Kresten Jessen.

Forventer opbakning til kovending

For Trine Frengler handler hendes nye indstilling om, at politikerne i den seneste tid har fået belyst situationen inklusive konsekvenserne af, hvis skolen skulle flytte til Sølund.

Blandt andet vil det blive for dyrt at rykke til Sølund, mens det ser ud til at være mere spiseligt rent økonomisk at blive på Hørningskolen og eventuelt udbygge skolen.

- Det har været et langt forløb for forældrene, som har haft ondt i maven længe, og det har været svært, men jeg kan ikke se, hvor vi kunne have speedet op. Det er reelt, at man undersøger nogle muligheder ordentligt, mener Trine Frengler, som også anerkender, at presset fra forældrene har indflydelse på hendes holdningsændring.

- Selvfølgelig er det med til at påvirke beslutningen. Det er også med til at påvirke, at vi har lovet Hørningskolen, at hvis de skulle derud til Sølund, skulle det være med høj kvalitet, og så er det blevet for dyrt, siger Trine Frengler.