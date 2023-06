Planlagt siden 70'erne: Nu bygger de for 95 millioner kroner

Er 95 millioner kroner mange penge for en ny kirke, eller er prisen både fair og forventelig for en bygning, der måske skal stå der i 500 år eller mere?

Det er blevet debatteret i Skanderborg, efter at Uge-Bladet for nylig omtalte første spadestik til byggeriet af en kirke i Højvangen.

Det affødte blandt andet spørgsmålet fra en bruger på lokalavisens Facebook-side om, hvad Jesus mon ville have gjort: Brugt 95 millioner på en ny kirke eller på at hjælpe de fattige?

En anden bruger skriver, at han som konsekvens af "den her sag" har meldt sig ud af folkekirken.

'Kan ikke sammenlignes med parcelhus'

Provst Laura Gylden-Damgaard fra Skanderborg Sogn forstår godt, at nogen har behov for at stille spørgsmål til prisen, siger hun til TV2 Østjylland, for det er "både forståeligt og naturligt", at nogen er kritiske over for, hvordan en offentlig myndighed bruger sine økonomiske midler.

- Jeg er ikke overrasket over, at nogen lige spærrer øjnene op, når de hører beløbet. Det gør jeg da også selv, når jeg læser om milliarddyre byggerier af supersygehuse, for hvorfor skal det være så dyrt, siger Laura Gylden-Damgaard.