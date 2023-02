PET leverede våben på rasteplads

Spørgsmålet er især, om politiet lokkede hovedmanden i sagen, en 36-årig forretningsmand fra Göteborg, til at indgå aftaler om køb af skydevåben - eller om han i forvejen var stærkt opsat på at begå forbrydelsen.

Tiltalen drejer sig om forsøg på køb af i alt 83 våben af mærkerne Glocks og Sig Sauer.

Ifølge dansk lov må politiet ikke provokere nogen til at begå en forbrydelse, og som forklædte kriminelle må de heller ikke forøge omfanget af en forbrydelse.

Amerikanerne overdragede sag til PET

Affæren blev indledt af amerikanske betjente i Homeland Security Investigations, HSI.

På den mørke del af nettet, Dark Web, lavede de butiksvinduer på en markedsplads, hvor de under navnene Alexandra og Matt tilbød salg af skydevåben. Og det var her, at der blev etableret kontakt til manden fra Göteborg.

Metoden ville ikke være lovlig for dansk politi at anvende. Det har både byretten i Horsens og Vestre Landsret tidligere i forløbet slået fast.

Men den amerikanske sag blev overdraget til PET og det åbne politi, som videreførte skuespillet, og det blev til to leverancer.

I Vamdrup optrådte en PET-ansat som bud fra PostNord, der afleverede en stor pakke til en rumænsk mand, som var udsendt af forretningsmanden i Göteborg.

Ifølge aftalen skulle pakken indeholde 20 pistoler. Senere fulgte episoden på rasteplads Ejer Bavnehøj med de 25 pistoler.

Specialanklager forsvarer efterforskning

I Højesteret forsvarer specialanklager Anne Risager torsdag efterforskningen.

Det vil få alvorlige konsekvenser, hvis forsvarerne for de i alt fire tiltalte får medhold i, at oplysningerne fra den amerikanske sag skal smides i skraldespanden, fordi efterforskningsmetoden ikke rimer med dansk ret.

- Det vil udgøre en helt uacceptabel hindring for internationalt samarbejde om opklaring af kriminalitet, siger hun.

- Oprettelsen af butiksvinduer udgjorde ikke en risiko for, at tilfældige surfere på nettet kunne blive lokket til at begå lovovertrædelser, de ellers ikke ville have begået, siger hun.

Manden i Göteborg blev ikke lokket. Alene ved at bevæge sig ud på Dark Web demonstrerede han derimod vilje til kriminalitet, og han blev ved med at forhandle om køb, lyder det.

Anklageren kræver fængsel i ti år, hvor landsretten mente, at syv år var passende. Hun ønsker også en skærpet straf til hovedmandens tre hjælpere.

Fredag hører Højesteret forsvarerne argumentere for, at der skal ske frifindelse.