Person faldet om under Smukfest - nu fortæller sikkerhedschef om redning

Da Lukas Graham onsdag aften optrådte på dette års Smukfest, måtte koncerten pludselig afbrydes, da verdensstjernen fra scenen kunne se, at en person blandt publikum havde fået det dårligt.

Hurtigt blev folk guidet ud til siden, så en båre og redningsfolk kunne komme ind til personen.

Sikkerhedschefen på Smukfest, Thomas Rydahl, fortæller, at selve pausen under koncerten varede 8 minutter og 35 sekunder, hvilket ifølge ham er hurtigt.

Sikkerhedschefen fortæller også, at personen havde fået et ildebefindende, men at vedkommende har det godt igen.

- I rigtig mange tilfælde ville vi håndtere en sådan hændelse uden at stoppe koncerten. Men nu fangede det Lukas’ øje, og derfor gjorde vi det sådan, siger Thomas Rydahl.