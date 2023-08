Pas på! Nu sættes farten ned på motorvej

Således bliver hastighedsgrænsen på en strækning på to kilometer sænket til 80 kilometer i timen – og senere helt ned til 50 kilometer i timen i nattetimerne.

Der er tale om broen over motorvejen ved Horndrup mellem ejer Bavnehøj og Skanderborg Syd, og det kommer til at påvirke trafikken.

På strækningen mellem Vejle og Skanderborg skal fem broer over motorvejen brydes ned og bygges op igen, og fra onsdag går arbejderne i gang med den første.

Arbejdet med at udvide E45 Østjyske Motorvej fra fire til seks spor går nu ind i en ny fase.

Arbejdet med udvidelsen til seks spor kommer til at foregå fra Skanderborg og mod syd, forklarer projektchef ved Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Det sker, når broen skal rives ned. Det kommer til at foregå om aftenen og natten fra den 7. til den 8. oktober, og her vil motorvejen blive totalt spærret fra klokken 19 til 09. Det bekræfter projektchef i vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Startsignal til seks spor

Indtil da og efterfølgende frem til sommeren 2024 vil der blive arbejdet på den nye brokonstruktion, der altså skal give plads til seks spor mellem bropillerne.

I hele perioden betyder det derfor også, at Horndrupvej, som er vejen der krydser motorvejen, vil blive spærret. Det bliver den fra onsdag den 30. august, og trafikanter i lokalområdet skal derfor ud på en større omkørsel for at komme på den anden side af motorvejen.