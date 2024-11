Efter Florahuset-sag: Parti vil sikre unges ret til at tale frit med tilsyn

Anbragte børns muligheder for at komme til orde er under pres.

Det mener SF, der vil give børn og unge i for eksempel botilbud nye muligheder for at tale med eksempelvis Socialtilsynet.

- Vi vil gerne styrke Socialtilsynet med nogle børne - og ungeambassadører, som skal have særligt fokus på at få de unges stemmer i brug, siger socialordfører hos SF, Charlotte Broman Mølbæk.

Hun fortæller til TV2 Østjylland, at partiet også gerne ser, at der indføres en decideret børneombudsmand, og at Socialtilsynet får nye værktøjer i forbindelse med tilsynsbesøg, så det eksempelvis ikke er muligt for et botilbud at blande sig i, om de anbragte kan tale med tilsynet eller ej.

- Alvorlige problemer

Charlotte Broman Mølbæks udtalelse falder i forbindelse med, at TV2 Østjylland aktuelt afdækker udfordringerne i botilbuddet Florahuset, der ligger ved Skanderborg.