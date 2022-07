Påfugl stukket af: Ejer udlover dusør

Hun oplyser, at påfuglen er særligt glad for ost, hvilket måske kan gøre det lettere at indfange påfuglen. For det er nemlig vigtigt, at den bliver lukket inde.

- Problemet er, at det er en halvtam påfugl, så jeg kan ikke kalde den til mig, siger hun.

Påfuglen har været væk fra sin ejer i en måned. Ifølge Pernille Dejgaard er påfugle meget territorielle, og hun tror, den kan være blevet skræmt.