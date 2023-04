Otte dage uden tog - sporarbejde lukker central strækning

Nærmere bestemt bliver strækningen mellem Vejle og Skanderborg spærret for al togtrafik frem til og med den 8. maj. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Spærringen skyldes elektrificeringen af jernbanen i Østjylland, som Banedanmark gennem flere år har været i gang med.

Det kræver køreledninger, og det har medført en del arbejde på jernbanebroer, hvor der skal mere frihøjde til for at kunne opsætte køreledninger.

Blandt andet skal der sættes køreledninger op under jernbanebroen ved Silkeborgvej i Horsens. derudover skal der arbejdes på en jernbanebro ved Østerbrogade i Vejle.

- Vi ved, at hovedstrækningen er vigtig for mange pendlere, og vores arbejde derfor kan komme til at forstyrre, siger Jørn H. Jacobsen, anlægschef hos Banedanmark.

- Vi forsøger derfor så vidt muligt altid at samle spærringerne i sporet, så det generer de rejsende så lidt som muligt. Det har heldigvis været muligt i denne omgang at finde en løsning, hvor vi arbejder mange steder i sporet samtidig, lyder det fra anlægschefen.