Opbrugte råstoffer sender vognmænd på langfart

Risikerer flere lastbiler på vejene

I stedet for at køre til grusgrave i Stjær eller Låsby, så må han nogle gange køre til Haldum, Randers eller Djursland.

Ifølge formand for Østjyllands Vognmandsforening, Jørgen Buhl, så er det et problem, de oplever generelt.

- Vi udleder mere CO2 ved det, og det kræver flere lastbiler for at nå at levere den rette mængde sand til en kunde. Så det er et problem for os, siger han.

Derudover fortæller han, at der ofte er et stort pres på grusgravene, og at de må holde i kø.