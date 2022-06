Ole undrer sig over grønne kasser: Her er forklaringen

Måske har du selv lagt mærke til dem? - ellers er der nok en fare for, at du fremover kommer til det, efter du har læst med her.

Ole Nielsen fra Skanderborg undrer sig over, at der står grønne bokse flere steder rundt omkring i boligområderne i Skanderborg.

Er det til el? Fjernvarme eller noget helt andet? Nogle er overmalet med grafitti - andre fyldt med alger eller fugleklatter.

- Det undrer mig, at de får lov til at stå så længe, som de gør. Jeg tror ikke, de har været brugt i over 10 år, siger Ole Nielsen.