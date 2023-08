Ole jagter vilde græskar-rekorder

Hver morgen går Ole Christensen fra Låsby ud i sit drivhus for at se, om alt er, som det skal være.

- Jeg prøver at beskære så lidt som muligt, for hver gang, man tager et blad, tager man kræfter fra græskarret, siger Ole Christensen, der i fem år har dyrket kæmpe-græskar.

- Når man først har prøvet det, kan man næsten ikke slippe det igen.

I år gør han det dog på en lidt anden måde end tidligere.

- Jeg har altid haft friland, men det er svært at styre varmen, siger han.

Derfor har græskaravleren investeret i et drivhus for at sikre, at temperaturen er optimal.

Og med opgraderingen på plads håber Ole Christensen, at han stryger direkte ind på podiepladserne, når Danmarks største kæmpegræskar skal findes til oktober.