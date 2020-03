Østjysk restaurant er blevet politianmeldt - kan ikke vise dokumentation

Skanderborg Restaurant i Dagmar Centret i Skanderborg er blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Det er de, fordi de ikke har dokumentation for, at de har kontrolleret deres varer, som de skulle.

Læs også Politiet beder om hjælp: Har du set Melissa?

- Virksomheden kunne ved dagens tilsyn ikke fremvise dokumentation for kontrol med varemodtagelse, opbevaring og opvarmning, skriver Fødevarestyrelsen i deres rapport.

- Ifølge virksomhedens fastsatte frekvens skal kritiske kontrolpunkter dokumenters 1 gang om ugen. Opvarmning er ikke dokumenteret siden 17. 11.2019. Opbevaring er ikke dokumentet siden 26.12.2019, og varemodtagelse er ikke dokumentet siden 20.11. 2019, skriver de yderligere.

Læs også Læge vil skære i Julie i timevis: Tusindvis hepper på lægen

Til bemærkningen, svarer restauranten ifølge Fødevarestyrelsen:

- Jeg får styr på det.

De fik udover politianmeldelsen en bøde på 5000 kroner og en sur smiley, og det gjorde virksomhedens bazar ved siden af også.

Skanderborg Bazar fik en sur smiley for ikke at have ophængt den gældende kontrolrapport. Den sure smiley er deres tredje i rækken.

Læs også Disse østjyske arrangementer bliver påvirket af corona