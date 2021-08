Østjyde triumferer i Le Mans

Nicklas Nielsen har været AF Corse-teamets stærkeste kort, og med blinkende lygter fejrede han sejren, da han trillede bilen forbi det ternede flag.

- Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, siger en lykkelig Nicklas Nielsen til TV 2.

- Jeg har et godt team, og så er jeg selvfølgelig selv hurtig. Det hele gik op i en højere enhed, siger han og afslører, at han skal have "et par øl i aften".

Toyota vandt hyperklassen

Med franske François Perrodo og italienske Alessio Rovera træder Nicklas Nielsen dermed op på podiets øverste trin.

Løbets samlede vinder blev Toyotas hypercar med nummer 7 på siden. Det sørgede britiske Mike Conway, japanske Kamui Kobayashi og argentinske Jose Maria Lopez for. Toyotas anden bil med nummer 8 tog andenpladsen.