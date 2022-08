Øldåser, paphuse og svinehytter: Kom med ind i Smukfest-husene

I Skovlunden, under bøgetræernes bladrige fangarme, ligger Lukshus-husene i læ for resten af festivalen. De er 2 meter brede og 2,5 meter høje og der er redt op til to personer.

- Vi plejer at sove i telt under Smukfest, men tænkte, at vi i år ikke gad at gå så meget op i, hvor mange penge vi bruger, og faldt så over det her på Den Blå Avis, fortæller beboer Diana Nybo begejstret.

- Vi er virkelig positivt overraskede. Der stod lækre Ecooking-produkter klar til os sammen med kondomer og tyggegummi. Og så er det nogle vildt bløde madrasser, der er gratis bad og gratis morgenmad, og vagterne sørger for, at der ikke er andre end dem, der sover her, der kan komme her ind, siger hun.

Faktisk kan hun næsten ikke få armene ned. I hvert fald kommer hun ikke til at gå ned på overnatning igen under Smukfest, fortæller Diana Nybo.

Pris: 4500 kr. for en uge.





