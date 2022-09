Øksemand gik amok i trafikken og er nu dømt til anbringelse

En 47-årig mand er fredag ved Retten i Horsens blevet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, fordi han i august sidste år forsøgte at dræbe en medtrafikant på Skanderborgvej i Ry.

Retten fandt manden skyldig i forsøg på manddrab og for ulovlig våbenbesiddelse, fortæller sagens anklager, Anja Langeland Jensen, til Ritzau.

Sagen drejer sig om et færdselsuheld en augustaften sidste år, som fik et særdeles voldsomt efterspil.

Ved ulykken kørte den i dag 47-årige københavner ind i en anden bil, hvor en 54-årig mand fra Skanderborg sad bag rattet.

Henvendelse førte til vold

Efter påkørslen rettede den 54-årige henvendelse til københavneren, men hans henvendelse blev besvaret med vold.

Københavneren var nemlig i besiddelse af en økse, som han flere gange kastede mod sit offer. Den 54-årige blev ramt både på kroppen og i hovedet. Han fik flere afværgelæsioner og et knoglebrud i den ene arm.

En mentalundersøgelse af den 47-årige har godtgjort, at han var utilregnelig på grund af sit psykiske helbred. Derfor er han i stedet for en fængselsstraf blevet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Retten bestemte desuden, at den 47-åriges bil skal konfiskeres - det vil sige, at ejerskabet overtages af staten. Det samme skal øksen. Manden er derudover blevet frakendt retten til at føre bil i et år.