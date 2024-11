Nyt stort outdoorcenter åbnet

Trods det våde novembervejr var en masse mennesker stimlet sammen lørdag formiddag ved Skanderborg Fælled, og én ting havde de tilfælles; glæden ved at komme ud i naturen. Lørdag formiddag blev snorene nemlig klippet til det helt nye friluftscenter Trailcenter Skanderborg. I den anledning stod en række af lokalområdets foreninger disket for en åbningsfest, der bød på mountainbike, bål, ponytur, løb, taler og meget mere. Samlingsted og fællesskab Nogle af dem, der trodsede det våde vejr og mødte talstærkt op til åbningen, var Skanderborg Mountainbike Klub, der er en af de lokale foreninger, som vil komme til at benytte sig af faciliteterne. - Det er mega fedt, at der sker noget for os unge. Jeg har prøvet de nye spor, og de er mega fede, fortæller Sebastian Stoltenborg, der er en del af Skanderborg Mountainbike Klub. Centerets mountainbike-teknikbane var især populær ved åbningsfesten, hvor store og små gav den gas og tog den ene tur efter den anden. - Det skaber noget fællesskab at kunne komme her ud og mødes med nogen, der har samme interesse som en selv, så jeg glæder mig bare til at skulle bruge det, tilføjer Sebastian Stoltenborg.

Flere hop gør turen på mountainbikebanen til en leg, hvis man er modig nok.

Og lige præcis det er intentionen med det nye center. Skanderborg Kommune skriver på sin hjemmeside om projektet: "Skanderborg Trailcenter er et nyt samlingspunkt og mødested for udøvere af udendørs idræt på Skanderborg Fælled ved Anebjerg Skov. Trailcenteret skal fungere som knudepunkt for information og vil sammen med mountainbike-teknikbanen og andre elementer udgøre en introducerende facilitet til områdets geografi og aktiviteter." Der er plads til alle Men også familieudflugter er der rammer for i det nyåbnede Trailcenter Skanderborg. En af de familier, der glæder sig over det nye center er familien Bentzen. De havde lørdag smurt madpakker, trukket i regntøjet og nappet de børnenes cykler under armen for at tage ud og prøve nogle af Trailcenter Skanderborgs faciliteter. - Vi kommer til at bruge det rigtig meget. Det er jo virkelig fedt, at man kan tage pigerne med herud i weekenden, og så kan de både få lov at cykle, lege på legeplads, vi kan lave bål og så kan vi komme indenfor og få varmen. Der er virkelig tænkt på det hele, siger Signe Bentzen.

Signe Bentzen og hendes to døtre bor lige i nærheden og er vilde med det nye trailcenters muligheder. Storesøster Theas største oplevelse var at sidde på en hest.

Og mens lillesøster ustoppeligt suser i ring på sin lille løbecykel på børnebanen, har 7-årige Thea Bentzen været rundt at kigge lidt på de mange aktiviteter. - Det allersjoveste var hestene. Jeg har prøvet både den store og den lille. Og måske skal vi over og lave snobrød ved shelteret, siger hun. At Trailcenter Skanderborg at tiltænkt som et samlingspunkt, kan familien Bentzen allerede mærke. Thea har mødt flere kammerater fra børnehaven og skolen, der også var taget på tur med deres familier. Fra tanke til handling Til åbningen lørdag var også idemændene bag trailcenteret for at se det, der startede som tanker og ønsker, blive taget i brug. - Jeg holder selv af at være i naturen og dyrke de idrætsgrene, man kan lave her i stedet for at være i haller, hvor alle ligner hinanden. - Men jeg manglede et samlingspunkt for det, og derfor fik jeg for noget tid siden ideen til det her projekt. Jeg er bare glad for, at nogen ville være med på projektet, og så er jeg megastolt, siger Casper Lindemann, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF), på åbningsdagen.

Trailcenteret har også bålpladser og sheltere.