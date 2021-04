Nyt projekt skal redde fortiden, hjælpe nutiden og være med til at sikre fremtiden

Et projekt, der altså ifølge de involverede parter kan slå hele tre fluer med et smæk. Dem ser vi nærmere på nu.



Mindre CO2-udslip

Det første handler om, at der skal ske mindre CO2-udslip fra undergrunden.

- Gennem tiden har man drænet ådalen for at kunne udnytte jorden bedre. Så sænker man vandstanden, og så sker der det, at tørven begynder at blive nedbrudt. Og når tørven bliver nedbrudt, frigives der CO2, siger Søren Hald.

Bedre biodiversitet

Nummer to går ud på at skabe en vildere eng, der også vil betyde et vildere dyre- og planteliv.

- Så håber vi også ved at få hævet vandstanden, at vi får lavet et stort sammenhængende naturområde her i Illerup Ådal til gavn for biodiversiteten og fugle og planter, siger Hans Brok Brandi, der er afdelingsleder hos Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune.



Bevarelse af fortiden

Nummer tre handler om, at de arkæologiske genstande, som formentlig stadig ligger begravet i tørven i den historiske ådal, bevares bedre for eftertiden.



- Herovre bagved har man har fundet nogle af de allerstørste fund, der er gjort hernede i Illerup Ådal. Blandt andet noget af det, man kan se ude på Moesgaard Museum, siger Hans Brok Brandi.



Og der ligger formentlig mange ting, som endnu ikke er gravet op.



- Ved at hæve vandstanden i Illerup Ådal får vi reduceret tilførslen af ilt, og når der ikke er ilt, standser man nedbrydningen af dels det organiske materiale men også de arkæologiske fund, siger Hans Brok Brandi.