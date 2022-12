Nyt kvarter med 200 boliger rykker nærmere

Skal invitere 'til ophold'

I området er det planen at opføre cirka 200 boliger, mens 780 kvadratmeter skal bruges til butikker og kontorer. Den eksisterende del af bygningerne ned mod Adelgade vil blive bevaret, mens alt det nye bygges i højder fra 4-6 etager. Ifølge Skanderborg Kommune bliver den maksimale højde på nybyggeriet på mellem 17,5 og 22,5 meter.

- Jeg synes, det tegner til at kunne blive en levende og åben bydel med plads til både erhvervslokaler og grønne forbindelser, hvor folk færdes, og hvor omgivelserne inviterer til, at man tager ophold, siger Frands Fischer.



For at sikre grønne rum mellem bygningerne oplyser kommunen, at der i forbindelse med byggerierne skal etableres en p-kælder samt mange parkeringspladser i p-dæk i stueniveau.

På de måder skal de 112 ud af 133 parkeringspladser etableres.

Bag projektet er Finn Damgaard, Damgaard Ejendomme, Skg. A/S og Nordstern.