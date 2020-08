Nyt e-sportcenter åbnet: Vil sætte standard for fremtidens sportsgren

Her, der og alle vegne.

E-sport boomer og bliver stadigt mere populært – og nu vil Skanderborg være med.

Her har to lokale erhvervsfolk taget initiativ til at bygge Danmarks – ifølge dem – smukkeste gamingcenter, SPWN eSport, der skal være samlingssted for seriøse gamere.

Målet er at sprede konceptet ud til de 50 største byer i Danmark og tilbyde det så bredt som muligt. Michael Mikkelsen, medejer, SPWN eSport

- Mange går på netcafe eller sidder derhjemme og spiller, men mange gange bliver det mest til ”sumpgaming”. Det er meget hyggeligt, men fører ikke rigtig til noget. Vi vil gerne løfte den to takker op. Der skal være et formål med spillet - om man stiler efter stjernerne eller bare vil blive tyve procent bedre er ikke så vigtigt - man skal bare ønske at blive bedre, SPWN eSport, medejer, Michael Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Perfekt kombination

Det nye gamer-paradis ligger på Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg, hvor ambitiøse gamere har mulighed for at modtage undervisning fra pædagogisk uddannet trænere to gange om ugen og spille kamp i weekenden.

Ifølge medejeren er den pædagogiske baggrund hos underviserne helt afgørende for spillernes udvikling.

- Det er enormt vigtigt. Vores trænere ved, hvordan de skal formidle stoffet og er samtidige sindssyge gode til spillet. Det er vildt afgørende og gør, at spillerne kan udvikle sig bedst muligt. Med den indgangsvinkel vil vi sætte standarden for fremtidens største sportsgren, siger han.

Teamet hos SPWN eSport tilbyder træning i både Counter-Strike, Fortnite og League of Legends. Foto: Privat

Gamingcentret råder over alt det nyeste gear og har plads til 100 gamere på én gang.

Michael Mikkelsen oplyser, at det især er Counter-Strike, der tiltrækker medlemmerne, mens Fortnite følger trop.

- Jeg vil skyde på, at fordelingen cirka ligger på 40 procent til Counter-Strike, 35 procent spiller fortnite, mens resten fordeler sig på øvrige spil med hovedvægten på League of Legends, siger han.

Det er muligt at spille hele 2800 spil, mens undervisningen tilbydes i Counter-Strike, Fortnite og League of Legends.

Udbrede til 50 byer

Centret i Skanderborg er ifølge medejeren et testcenter, der skal bruges til at lære.

- Planen er at finde den helt perfekte opskrift på et professionelt gamingcenter, hvor vi kan skabe nogle strukturerede og professionelle rammer, og derfor har vi brug for erfaring, siger han.

Centret er tiltænkt alle aldersgrupper og niveauer - enkeltpersoner og hold. Foto: Privat

Han løfter sløret for, at han regner med at åbne center nummer to allerede indenfor et par måneder. Men ambitionen rækker længere end det.

- Målet er at sprede konceptet ud til de 50 største byer i Danmark og tilbyde det så bredt som muligt, siger han.

På de 20 dage centret har holdt åben, har de oprettet 170 medlemskaber.

- Der er desuden også plads til hygge og afslapning i vores lounge, afslutter han.