Nyt byrådsmedlem forlader DF

Byrådsmedlem i Skanderborg Martin Frausing Poulsen melder af Dansk Folkeparti.

Det oplyser han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at det gennem længere tid har været svært at være i et Dansk Folkeparti, hvor flere og flere fra partiets kerne er faldet fra.

Så tidligere søndag sendte han sin udmeldelse til Dansk Folkeparti på Christiansborg. Da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham søndag aften, har han endnu ikke fået en bekræftelse på, at den er læst og handlet på.

Martin Frausing Poulsen oplyser yderligere, at han vil fortsætte i Skanderborg byråd.

Med udmeldelsen er DF nu nede på kun tre byrådsmedlemmer i de østjyske kommuner. Hidtil seneste byrådsmedlem til at forlade partiet var Jacob Søgaard Clausen fra Aarhus, der sagde stop i august for at blive løsgænger.