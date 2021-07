Nye regler risikerer at lukke Mariannes succesfulde børnepasning

I sidste ende er der en månedsløn til de tre pædagoger, hvor de får udbetalt 15.000 kroner for en 36 timers arbejdsuge. Det er da heller ikke et udbredt problem, erkender Jens Joel, børneordfører for Socialdemokratiet.

- Når vi nu skruer op for pengene til børnene, vil vi gerne sikre, at de rent faktisk går til kvalitet for børnene, og at de ikke ender i en bundlinje hos aktionærer, siger Jens Joel.

Mener du, det er et reelt problem, at folk tjener kassen på at passe børn?

- Det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er det, der driver de fleste pædagogiske tilbud. Her er det pædagogik og ikke profit, man går efter.