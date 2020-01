Ny tiltrængt kirke har været længe undervejs - det skal den kunne

I Skanderborg er byens kirker så populære og velbesøgte, at man bliver nødt til at bygge en ny kirke for kunne følge med efterspørgslen. Og det er altså ikke noget, der sker særligt tit i Danmark.

Derfor er det en helt speciel proces at være med til. I dag skal en kirke nemlig kunne mere end en traditionel kirke fra 1100- eller 1500-tallet.

- Vi har nogle helt faste traditioner, når det gælder indholdet i gudstjenesterne, og dem beholder vi selvfølgelig, selvom vi bygger en ny kirke, men der skal samtidig også været plads til nye aktiviteter og et nyt udtryk, siger Nicklas Lauritzen, der er menighedsrådsformand i Skanderborg Sogn, til TV2 ØSTJYLLAND.

En kirke mere giver flere muligheder

Årligt har Skanderborg Sogn 125 aktiviteter foruden gudstjenester. Og de bliver alle afholdt i byens kirkecenter og byens to nuværende kirker - Slotkirken og Skanderup Kirke.

Slotskirken er byens største kirke.

Men der er ofte fuldt hus, og det er netop derfor, at man nu vil bygge en ny.

- Lige så smukt og dejligt som rummet er, lige så begrænsende kan det også være, hvis vi for eksempel gerne vil lave noget for vores mange unge mennesker her i sognet, forklarer Heidi Torp, der er sognepræst i sognet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Håber at byggeriet kan stå færdigt i 2023

Det er nu vedtaget at kirkebyggeriet bliver en realitet. Menighedsrådet har sparet 31 millioner kroner op til byggeriet, som formentlig får lov at ligge i Højvangen ved siden af kirkecentret.

- Vi er især spændt på hele den her proces, fordi vi har jo et kæmpe ansvar for, at det bliver gjort ordentligt og rigtigt, siger Heidi Torp.

Heidi Torp er sognepræst i Skanderborg Sogn, og hun kender godt til, at kirkerne er fyldte.

Og det er netop med at holde tungen lige i munden, for der er delte meninger om, hvad en ny kirke skal indeholde.

Nogle foretrækker et sted, hvor der er plads til traditioner, stilhed og fordybelse, mens andre gerne vil have et sted til alternative gudsstjenester og arrangmenter.

- Vi ved godt, at vi nok ikke kommer til at favne alle, men vi vil prøve at sørge for, at så mange som muligt kan se sig selv i projektet. Det er også derfor, vi har brugt to år på at spørge både frivillige, ansatte og borgere, hvordan de ser en kirke for sig, siger Nicklas Lauritzen.

Menighedsrådet håber på at kunne begynde byggeriet i 2021, så det kan stå færdigt 2023.