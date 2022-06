Ny ordbog hjælper ukrainske børn: - Et stort skridt fremad

Der har også været så stor efterspørgsel på ordbøgerne, at det første fysiske oplag på 650 eksemplarer hurtigt blev delt ud.

- Andre ukrainere spørger også efter dem og vil gerne have dem, fortæller Olga Piskun, der er glad for, at de nåede at få nogle af ordbøgerne.

Peter Bakker, der er sprogforsker og lektor i lingvistik på Aarhus Universitet står bag den ukrainsk-dansk-engelske ordbog, som blev lavet på to måneder.

Ordbogen indeholder sætninger, de 3000 mest hyppige ord og en parlør med gængse formuleringer.