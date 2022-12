Ny klasse dropper karakterer og prøver: Sætter tankerne fri

På Brøruphus Efterskole har en ny klasse set dagens lys. Eleverne i 10. klassen - kaldet BE10 - skal ikke spekulere over prøver og karakterer i løbet af året. Undervisningen og elevernes tanker skal sættes fri - og der skal være plads til at turde fejle, som det lyder i en pressemeddelelse.

Halvdelen af skoleåret er gået, og elever i den prøve- og karakterfri 10. klasse på skolen glæder sig over undervisningen. Andreas Svejstrup nyder det abstrakte element i undervisningen.

- For eksempel skulle vi skrive en tekst om, hvad kunst er. Det er jo virkelig svært at forklare, men vildt spændende at dykke ned i og filosofere over. Det er noget helt andet end de normale skoleopgaver med at læse en tekst eller skrive en stil, siger han.

Bliver klogere af at fejle

Målet med den alternative klasse er, at eleverne skal have lyst til at lære, finde på nye projekter og tænke anderledes - og som nævnt at turde fejle. Tanken er, at fejl er fyldt med læringspotentiale.

- Vi bliver klogere af dem og får nye vinkler på tingene, når vi fejler. Hvis ingen tør fejle, hvordan skal vi så få nye idéer? Så ender vi i en situation, hvor alle bare kopierer de andre, siger Niels Christian Jørgensen, lærer på BE10.

Eleverne i klassen har linjefag, valgfag, gymnastik og alle de andre fællesfag med skolen resterende elever. Det er når de boglige fag er på skemaet, at BE10 skiller sig ud.

- Vi opløser fagene, vi smelter dem sammen og laver undervisning på en helt anden måde, forklarer Niels Christian Jørgensen.

Det betyder ikke, at eleverne ikke fortsat læser en masse, laver analysearbejde og så videre.

- Men i stedet for, at det er noget, som læreren sætter dem til, er det nu naturlige trin i en proces hen mod et mål, som eleverne selv har været med til at definere, siger læreren.

Træt af almindelig undervisning

Som eksempel fremhæver skolen en situation for nylig, hvor klassen stod for alle elementer af en "Politikdag", som var en temadag for hele skolen i forbindelse med folketingsvalget i november. Nora Pilegaard, elev på BE10, var med til at stå for dagen.

- Jeg kan rigtig godt lide samfundsfag generelt. Jeg synes, det er relevant i forhold til den verden, vi lever i, fortæller hun, som stod for et oplæg om landets regering, hvordan man bliver valgt ind i folketinget og hvordan det fungerer.

- Jeg valgte BE10, fordi jeg var blevet lidt træt af almindelig undervisning og trængte til at arbejde på en ny tværfaglig måde, siger hun.

Brøruphus Efterskole har pt. én prøvefri klasse, og når klassen bliver fyldt op, trækker skolen lod blandt alle interesserede. For at blive en del af klassen, er det vigtigt, at eleven er uddannelsesparat og opfylder karakterkrav til den ungdomsuddannelse, som hun eller han ønsker, lyder det i meddelelsen.