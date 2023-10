Nu lukker motorvej i 14 timer

I weekenden totalspærrer Vejdirektoratet en strækning af Jyllands trafikale hovedpulsåre, motorvej E45, i 14 timer. Det oplyser direktoratet i en pressemeddelelse.

Strækningen rækker fra afkørslen ved Skanderborg Syd til Ejer Bavnehøj. Klokken 19.00 lørdag aften lukker vejen frem til søndag morgen klokken 09.00.



Vejdirektoratet opfordrer til at undgå at køre i tidsrummet, hvis man skal mellem Horsens og Skanderborg. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har direktoratet indsat omkørselsruter på landevejene omkring motorvejen.

Spærringen af vejen sker, da en bro skal rives ned og senere bygges op på ny for at give plads til flere spor på motorvejen.

- Broen skal rives ned i forbindelse med, at vi skal have bygget en ny bro på det samme sted, som er forberedt til den udbyggede motorvej, siger John Kjærgaard, der er projektchef i Vejdirektoratet.

E45 Østjyske Motorvej skal udvides fra fire til seks spor. Det er i den forbindelse, at Vejdirektoratet er gået i gang med at arbejde på de mange motorvejsbroer, hvoraf ni broer mellem Vejle og Aarhus skal rives ned og genopbygges for at gøre plads til de ekstra spor.

980 ton skal flyttes

Det er den 980 ton tunge bro, der fører Horndrupvej over motorvejen syd for Skanderborg, der skal rives ned.

Det betyder også, at der ikke er en bro at køre over, før den nye er bygget færdig, hvilket direktoratet forventer færdigt i juli næste år.