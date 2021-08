Nu får Anker endelig mobildækning: - Jeg skal se det, før jeg tror det

- Jeg tænker, at jeg skal se det, før jeg tror det. Jeg snakkede med et teleselskab for et par år siden, der også lovede at fikse det. Jeg tror, at det er et spørgsmål om, at det skal lyde som om, at man gør noget, uden at gøre noget, siger Anker Mejnertz.

TDC, TT-netværket og Hi3G har forpligtet sig til at forbedre dækningen i 122 områder i landet.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have snakket med flere beboere fra Jaungyde, men det var ikke muligt at ringe dem op.