Nu er det snart slut med småt brændbart på genbrugspladser

Affaldsselskabet har tømt en småt brændbart-container og sorteret indholdet. Det meste viste sig at høre til i ni andre containere og blev dermed ikke genbrugt. Derfor går alt for meget materiale op i røg.

Pensioneringen af containerne skyldes, at alt for mange værdifulde ting går op i røg.

Det viste sig især at være hårdt og blødt plast, pap og træ, der fylder. Alle de materialer kan og skal i stedet genbruges.

- Det er helt nødvendigt, at vi brænder mindre af vores affald, hvis vi skal have materialer til rådighed i fremtiden. Det kræver, at vi alle sammen skal til at tænke lidt anderledes. I stedet for at smide ting væk, skal vi smide det videre. Og det er jeg sikker på, de fleste er helt med på, siger direktør Henrik Müller i en pressemeddelelse.