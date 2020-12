Nu bliver der råd til flere voksne i børnehaven: - Det føles rart indeni

Det har også gjort en forskel for Sigurds mor, der nu har mere ro i maven over at sende sit barn afsted om morgenen.

- Nu ved jeg rent faktisk, at der bliver set til mit barn, og at de har det rigtig, rigtig godt. Jeg er meget tryg ved situationen, især nu, hvor jeg ved, at de er flere om opgaven i børnehusene, siger Stine Wonsild til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmand: Flere pædagoger skal uddannes

I kommunen lige nord for Skanderborg – i Aarhus – kommer der 50 millioner kroner ekstra i kassen. Også her skal de gå til mere personale.

Men pædagogerne skal komme et sted fra.