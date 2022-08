Naboer i chok efter dobbeltdrab: Beretter om konfliktfyldt skilsmisse

Kvinden beskrives som vellidt og sympatisk af de naboer, TV2 ØSTJYLLAND torsdag har talt med. Enslydende for dem alle er, at de ikke vil stå frem med navn i forbindelse med drabene.

De beskriver samstemmende en sød og dygtig kvinde, der var kommet ud af et opslidende ægteskab for omkring fem år siden.

Hendes eksmand blev også fundet død onsdag. I et skovområde ikke langt fra sin ekskones bopæl lå han. Ifølge Sydøstjyllands Politi har han taget sit eget liv.

Juridisk slagsmål om forældremyndighed

Naboerne fortæller, at det har været en særdeles konfliktfuld tid, efter den dræbte kvinde skiltes fra sin mand i 2017.

Adskillige juridiske slagsmål om blandt andet økonomi og forældremyndighed havde taget hårdt på den 54-årige kvinde, lyder det fra naboer. De retslige slagsmål var fortsat siden skilsmissen og var stadig ikke ovre, da drabene skete onsdag.

Naboerne, der kendte eksmanden fra dengang, hvor han boede med hende på adressen, fortæller om eksmanden som dominerende, bestemmende og med ordet i sin magt. Når han ville noget, fik han det typisk også skubbet i gang.

Flere naboer fortæller, at den nu dræbte kvinde var bange for, om hendes tidligere mand kunne finde på at gøre hende noget. Af samme grund er nogle af de naboer, TV2 ØSTJYLLAND taler med, chokerede, men ikke nødvendigvis overraskede.

TV2 ØSTJYLLAND har stillet Sydøstjyllands Politi en stribe spørgsmål for at få be- eller afkræftet konkrete informationer om sagen. Kommunikationschef Ulla Kaspersen er vendt tilbage med en besked om, at politiet ikke har nogen kommentarer.