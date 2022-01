Naboer frygter kæmpe feriepark: - Det er en vanvittig idé

Også Claus Leick (SF), der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget og selv bor i Ry, er skeptisk.

- Det er kritisk i forhold til, om trafikbelastningen bliver for stor. Det er nok der, jeg har min største anke. Men det er også vigtigt, at man er åben og at lytte til argumenter for og imod, og det er vigtigt, vi involverer mange i det, så det ikke bliver en snæver beslutning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Olesen mener dog ikke, at der er så meget at snakke om.

- Det kan være med til at ødelægge området. Jeg har været her i rigtig mange år, men jeg vil da gerne have, at det er attraktivt for dem, der kommer efter, og at det ikke bliver en forlystelsespark, siger hun.



TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Holmens Camping og Landal GreenParks. Ingen af dem har ønsket at stille op til interview.