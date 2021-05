Mikkel rasende: Katte skudt med hagl

Blodet forsvandt fra hovedet

Det er anden gang på kort tid, at Mikkel Bo Hansen oplever, at hans katte bliver ramt af hagl. For omkring 14 dage siden fandt han under et dyrlægebesøg ud af, at katten Venus´ lille knude under huden også gemte på en uhyggelig historie.

- Dyrlægen følte på den og sagde, at det var et hagl. Da forsvandt blodet fra mine kinder, husker Mikkel Bo Hansen.

Et røntgenfoto bekræftede de bange anelser, og da Mikkel Bo Hansen stod med tre skud i sine to katte, valgte han at kontakte politiet.

- Jeg ringede og lavede en politianmeldelse, og 20 minutter senere stod der en patruljevogn og tog imod min forklaring, siger han.