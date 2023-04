"Meget særlig" bolig indviet til stor interesse

- Der er præstemangel. Og selvom man ikke skal vælge et embede på grund af huset, så tænker jeg, at det er en stor del af folks liv, hvor de bor. Og hvis præstens familie skal med, så er det ikke uvæsentligt, at man har en dejlig bolig, siger Birgit Secher.

- Det er meget særligt. Og det er tænkt af arkitekten sådan, at den midterste del symboliserer orglet i kirken. Og selve langhuset har arkitekten taget fra den gamle præstebolig i Sneptrup, siger Birgit Secher, der er formand for Ovsted, Tåning og Hylke Menighedsråd.

Formanden for Menighedsrådet er overbevist om, at den nye præstebolig har været afgørende for, at de har kunnet tiltrække en fast præst til området.

- Vi har haft præsteboligen som et stort foto i vores jobopslag. Jeg har også hørt, at præsten og hendes mand synes, at det er et fedt hus, og at de virkelig glæder sig til at flytte ind.